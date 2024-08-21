В многоэтажном доме в центре Москвы начался пожар
МК: квартира горит в многоэтажном доме в центре Москвы
В многоэтажном доме в центре Москвы начался пожар, сообщает «МК: срочные новости».
Возгорание произошло в здании на Ростовской набережной. Из находящейся на верхнем этаже квартиры идет черный дым.
Очевидцы говорят, что сначала произошел хлопок, а затем на балконе появился огонь.
Ранее загорелась квартира на верхних этажах многоэтажного дома в Южном Чертаново. Огнеборцы спасли женщину и маленького ребенка.