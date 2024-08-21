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МК: квартира горит в многоэтажном доме в центре Москвы

В многоэтажном доме в центре Москвы начался пожар, сообщает « МК: срочные новости ».

Возгорание произошло в здании на Ростовской набережной. Из находящейся на верхнем этаже квартиры идет черный дым.

Очевидцы говорят, что сначала произошел хлопок, а затем на балконе появился огонь.

Ранее загорелась квартира на верхних этажах многоэтажного дома в Южном Чертаново. Огнеборцы спасли женщину и маленького ребенка.