Сотрудники МЧС потушили пожар на улице Бехтерева в Москве
Фото - © Фотобанк Лори
Пожарные оперативно потушили возгорание по адресу: улица Бехтерева, дом 41, корпус 4, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
По приезде специалисты обнаружили в одной из квартир загорание личных вещей и мебели. Также в горящем жилище был человек, его эвакуировали.
Пожар потушили, а пострадавшего передали врачам. Его осмотрят, при необходимости ему окажут медпомощь.
Ранее в Сеть попали кадры с места происшествия. На них видно, как квартира объята пламенем.