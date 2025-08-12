Сотрудники МЧС потушили пожар на улице Бехтерева в Москве

Пожарные оперативно потушили возгорание по адресу: улица Бехтерева, дом 41, корпус 4, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По приезде специалисты обнаружили в одной из квартир загорание личных вещей и мебели. Также в горящем жилище был человек, его эвакуировали.

Пожар потушили, а пострадавшего передали врачам. Его осмотрят, при необходимости ему окажут медпомощь.

Ранее в Сеть попали кадры с места происшествия. На них видно, как квартира объята пламенем.