На балконе был человек: квартира объята огнем на улице Бехтерева в Москве

сегодня в 12:43

Пожар произошел в доме на улице Бехтерева в Москве

Мощный пожар произошел в доме на улице Бехтерева. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на девятом этаже, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, как мощные языки пламени яростно «пожирают» жилье. Из окна валит густой серый дым.

По словам очевидцев, на балконе они заметили человека. Однако в самой горящей квартире никого не было обнаружено.

О наличии пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

Ранее сотрудники МЧС потушили пожар в Коммунарке. Горел гараж и два частных дома из дерева.