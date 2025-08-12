На балконе был человек: квартира объята огнем на улице Бехтерева в Москве
Пожар произошел в доме на улице Бехтерева в Москве
Фото - © кадр из видео «МК: срочные новости»
Мощный пожар произошел в доме на улице Бехтерева. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на девятом этаже, сообщает «МК: срочные новости».
На опубликованных кадрах видно, как мощные языки пламени яростно «пожирают» жилье. Из окна валит густой серый дым.
По словам очевидцев, на балконе они заметили человека. Однако в самой горящей квартире никого не было обнаружено.
О наличии пострадавших на данный момент ничего неизвестно.
Ранее сотрудники МЧС потушили пожар в Коммунарке. Горел гараж и два частных дома из дерева.