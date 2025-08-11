Сотрудники МЧС потушили пожар в Коммунарке

сегодня в 15:59

Работники МЧС потушили пожар в поселке Коммунарка, квартал 7, дом 24, в Москве. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Горел гараж и два частных дома из дерева. Пожар сначала локализовали, а потом потушили.

Пока неизвестно, почему произошло возгорание. Его тушили специалисты московского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее пожар произошел на территории стройки станции метро «Серебряный Бор» в Москве. От места возгорания исходил черный дым.