Сотрудники МЧС локализовали пожар в гаражах в Люберцах

Происшествия

Фото - © Телеграм-канал "Осторожно, Мосвка"

Спасателям удалось локализовать пожар, который вспыхнул в гаражах в подмосковных Люберцах. Площадь возгорания составила 600 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте работают 26 спасателей. Задействовано девять единиц спецтехники.

Возгорание произошло в гаражах. Огонь охватил три помещения.

Ранее сообщалось о пожаре в гараже с мотоциклами в Некрасовке. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.