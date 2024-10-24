сегодня в 16:45

Сотрудники МЧС локализовали пожар в гаражах в Люберцах

Спасателям удалось локализовать пожар, который вспыхнул в гаражах в подмосковных Люберцах. Площадь возгорания составила 600 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.