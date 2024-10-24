Сотрудники МЧС локализовали пожар в гаражах в Люберцах
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Спасателям удалось локализовать пожар, который вспыхнул в гаражах в подмосковных Люберцах. Площадь возгорания составила 600 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.
На месте работают 26 спасателей. Задействовано девять единиц спецтехники.
Возгорание произошло в гаражах. Огонь охватил три помещения.
Ранее сообщалось о пожаре в гараже с мотоциклами в Некрасовке. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.