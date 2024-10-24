МЧС уточнило подробности пожара в гаражах в Подмосковье
МЧС РФ: три гаража горят в Люберцах на площади в 400 кв м
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в гаражах в подмосковном городе Люберцы. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. На месте работают 26 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Огонь охватил три гаража.
На тушение возгорания отправили 26 сотрудников МЧС РФ. Задействовано девять машин.
Ранее сообщалось о пожаре в гараже с мотоциклами в Некрасовке. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.