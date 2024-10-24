МЧС уточнило подробности пожара в гаражах в Подмосковье

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МЧС РФ: три гаража горят в Люберцах на площади в 400 кв м

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в гаражах в подмосковном городе Люберцы. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. На месте работают 26 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.