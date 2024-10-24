Огненное закрытие мотосезона: в Некрасовке полыхает гараж с байками

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На юго-востоке Москвы горит гараж со множеством мотоциклов

В Некрасовке на юго-востоке столицы полыхает гараж, где хранится множество мотоциклов. Огонь охватил уже 300 кв. м, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованной видеозаписи видно, как в небо взмывают клубы серого дыма. Пожар разгорелся прямо между частными домами и жилым массивом.

Судя по всему, спасти мотоциклы уже не получится. Остановить огонь пока не удается, он охватил площадь в 300 кв. м.

Ранее пожар вспыхнул в квартире в Нагорном районе Москвы. В результате возгорания пострадали трое несовершеннолетних, которые надышались дымом.