Сотрудникам скорой запретили комментировать самоубийство педиатра в Москве

В администрации станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова, где работал погибший, отказываются говорить на тему трагедии. По версии следствия, 34-летний педиатр совершил самоубийство.

При этом обстоятельства трагедии загадочные. Около 2 ночи врач приехал к юному пациенту в один из московских ЖК. У него зазвонил телефон, после чего педиатр оправился на балкон. Затем его тело обнаружили у дома. Все это время коллеги искали медика по квартире.

Близкие мужчины не верят в версию самоубийства. По их мнению, меняющиеся показания по поводу звонка вызывают мысль, что кому-то выгодно скрыть истинные причины трагедии.

Возлюбленная врача скорой помощи рассказала о настроении жениха перед трагедией. Девушка не верит в то, что он мог покончить с собой. Пара планировала сыграть свадьбу в следующем году. Никто из их родных и близких не понимает, что могло пойти не так.