Невеста погибшего в элитном ЖК Москвы врача не верит, что он покончил с собой

Возлюбленная врача скорой помощи, тело которого обнаружили во дворе элитного ЖК Москвы, рассказала о настроении жениха перед трагедией. Девушка не верит в то, что он мог покончить с собой, сообщает MSK1.RU .

Погибший педиатр собирался в скором времени жениться на своей возлюбленной. Пара планировала сыграть свадьбу в следующем году. Никто из их родных и близких не понимает, что могло пойти не так.

Сама девушка рассказала, что ее жених незадолго до трагедии был в приподнятом настроении. Недавно влюбленные вернулись с научной конференции неонатологов в Сочи. По словам девушки, ее жениху мероприятие очень понравилось — после поездки он был веселым и воодушевленным.

Она также отметила, что никаких ссор с возлюбленным у нее не было.

По данным СМИ, врач перед трагедией звонил матери. Однако та утверждает, что никакого звонка не было. Коллеги педиатра рассказали, что в роковой вечер он вообще не доставал телефон.

Тело педиатра обнаружили у дома в элитном ЖК на севере столицы. Незадолго до трагедии он прибыл туда на вызов к ребенку. По данному факту проводится доследственная проверка.