Сотрудник столичной букмекерской конторы напал на клиента с ножом. Он арестован

В столице арестовали 19-летнего сотрудника букмекерской конторы Шоджона Шоджонова, который напал на клиента с ножом, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Правоохранители допросили обвиняемого. Он заявил, что конфликт начался из-за сделанного замечания клиенту. Затем между оппонентами завязалась словесная ссора, которая переросла в драку.

В ходе потасовки сотрудник букмекерской конторы достал нож и несколько раз ударил им клиента. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

После этого злоумышленник попытался сбежать из Москвы. Он приобрел билеты в другой город. Полиция не дала ему скрыться: молодой человек был задержан.

На злоумышленника завели дело по статье «Хулиганство». Оно находится на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Он будет находиться под арестом до 18 октября этого года.