Сотрудник правительства выпал с 8 этажа перед беседой с хабаровским губернатором

Mash: сотрудник хабаровского кабмина выпал из окна перед беседой с губернатором

Сотрудник выпал из здания правительства Хабаровского края за 15 минут до начала совещания с губернатором, утверждает Mash . По данным канала, при падении мужчина разбился насмерть.

Погибший, предварительно, был старшим инспектором отдела электронного оформления документов Леонидом К. Он выпал с большой высоты в 09:45 по местному времени, находясь на рабочем месте. В 10:00 он должен был принять участие в еженедельном совещании с губернатором Дмитрием Демешиным.

Коллеги заявили, что предпосылок к гибели мужчины не было. Он работал в краевом правительстве с 2020 года.

Похожий случай уже происходил в хабаровском кабмине в 2013 году — тогда из окна выпал начальник отдела общераспространенных полезных ископаемых и лицензирования Минприроды, добавляет издание.