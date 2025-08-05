Сорвана попытка покушения на гендиректора одного из предприятий ОПК Белгорода

Силовики смогли предотвратить попытку покушения на генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в пресс-службе ФСБ, россиянин через мессенджер Telegram конфиденциально начал сотрудничать с представителем одной из запрещенных в стране проукраинских террористических организаций.

Он по заданию зарубежных кураторов прибыл в один из районов Брянской области. Там мужчина забрал сброс с дрона, в котором были оружие и взрывчатка. Эти вещи злоумышленник планировал использовать для убийства.

Задержали преступника в процессе реализации его замысла.

Ранее правоохранители задержали агента спецслужб Украины, который готовил подрыв автомобиля чиновника администрации Херсонской области.