Сорвана попытка покушения на гендиректора одного из предприятий ОПК Белгорода
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Силовики смогли предотвратить попытку покушения на генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода, сообщает РИА Новости.
Как рассказали в пресс-службе ФСБ, россиянин через мессенджер Telegram конфиденциально начал сотрудничать с представителем одной из запрещенных в стране проукраинских террористических организаций.
Он по заданию зарубежных кураторов прибыл в один из районов Брянской области. Там мужчина забрал сброс с дрона, в котором были оружие и взрывчатка. Эти вещи злоумышленник планировал использовать для убийства.
Задержали преступника в процессе реализации его замысла.
Ранее правоохранители задержали агента спецслужб Украины, который готовил подрыв автомобиля чиновника администрации Херсонской области.