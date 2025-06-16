Россиянин планировал подорвать автомобиль чиновника в Херсонской области

Силовики провели задержание агента спецслужб Украины, который готовил подрыв автомобиля чиновника администрации Херсонской области. У него изъяли взрывчатку С-4, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Силовики задержали гражданина РФ, который родился в 1974 году. Его завербовали спецслужбы Украины для организации теракта против представителя органа власти.

Подозреваемого курировал работник спецслужб противника. Задачей задержанного было подорвать машину чиновника в Херсонской области.

Во время попытки осуществить задуманное мужчину задержали, у него обнаружили 1250 граммов взрывчатки С-4, а также электродетонатор и программируемый блок управления.

Открыты уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Подозреваемый признался в содеянном. Его могут отправить в колонию на пожизненное. Силовики выясняют, кто ему помогал.