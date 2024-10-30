Сообщивший о неисправности самолет «Аэрофлота» сел в Шереметьево
Фото - © Alexei Tavix / Фотобанк Лори
Самолет компании «Аэрофлот» благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после запроса разрешения на аварийную посадку, сообщает ТАСС.
В авиационных службах заявили, что борт вернулся в Шереметьево. Он выполнял рейс Москва — Анталья.
Экипаж подал сигнал о неисправности. Проблемы возникли с датчиком вентиляции в кабине пилота.
На месте дежурит скорая и пожарные машины. Сколько человек на борту — пока не сообщалось.