Собянин: ПВО сбила четвертый украинский дрон, летевший на Москву

Вооруженные силы Украины пытаются обстрелять российскую столицу с помощью дронов, но у них ничего не получается. Дежурными средствами ПВО 10 июля сбит уже четвертый вражеский беспилотник, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

По словам столичного мэра, представители киевского режима намеривались ударить дроном по Москве. Однако российские военные успешно ликвидировали опасный объект.

В настоящее время компетентные органы работают на месте падения обломков сбитого дрона. На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее днем 10 июля дежурными средствами ПВО в небе над Москвой было сбито еще три украинских беспилотника.