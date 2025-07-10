Собянин: ПВО сбила четвертый украинский дрон, летевший на Москву
Вооруженные силы Украины пытаются обстрелять российскую столицу с помощью дронов, но у них ничего не получается. Дежурными средствами ПВО 10 июля сбит уже четвертый вражеский беспилотник, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного мэра, представители киевского режима намеривались ударить дроном по Москве. Однако российские военные успешно ликвидировали опасный объект.
В настоящее время компетентные органы работают на месте падения обломков сбитого дрона. На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее днем 10 июля дежурными средствами ПВО в небе над Москвой было сбито еще три украинских беспилотника.