Российские средства ПВО сбили еще 2 беспилотника, летевших на Москву

Отечественные средства противовоздушной обороны сбили еще два летевших по направлению к российской столице БПЛА ВСУ. На месте падения одного из обломков работают экстренные службы, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее он сообщил об уничтожении еще одного летевшего к мегаполису беспилотника. Таким образом, ПВО Минобороны России сбила днем 10 июля 3 дрона, пытавшихся атаковать столицу.

Ранее в Сети появилось видео ликвидации беспилотника на юге Подмосковья. На опубликованных кадрах видно, как снаряд ПВО попадает в украинский дрон, который в дальнейшем взрывается в небе.

О минимум 10 хлопках рассказали жители севера и северо-востока Московской области, Подольска и Домодедова. По воздушным целям противника работают российские средства ПВО.