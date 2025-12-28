Снежная буря: без электричества на Камчатке остались 5,5 тыс человек

сегодня в 10:42

Из-за сильного снега без электричества на Камчатке остались 5,5 тыс человек

В селах Березняки и Лесной Елизовского округа, в Пионерском на Камчатке электричества нет вторые сутки, из-за снега линии электропередачи оборваны, сообщает Baza .

Непогода накрыла Камчатку 27 декабря. Там выпало очень много снега, дует сильный ветер.

Местные власти ввели режим ЧС. Аварийные службы полуострова устраняют поломку, но этой работе мешает мокрый снег, он постоянно липнет к проводам.

Ранее общественный транспорт в населенных пунктах на время был остановлен, его возобновили после расчистки дорог. Снегоуборочная техника постоянно застревала в сугробах, поэтому работы шли медленно.

Аэропорт Елизово пострадал от метели. Там вылета ждут восемь самолетов, в том числе пассажиры рейса Москва — Петропавловск.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.