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Смирнов: украинскую ракету сбили в небе над Курской областью

Над территорией Курской области в субботу днем была уничтожена ракета, запущенная ВСУ, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он не привел дополнительную информацию по данному происшествию. Уточняется, что по ракете отработали средства ПВО.

Губернатор поблагодарил российских бойцов за грамотную работу.

Минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 47 ударных беспилотников. Из них 12 дронов сбили в небе над Курской областью.