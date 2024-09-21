Смирнов рассказал, какие семь воздушных целей ВСУ уничтожено в Курской области

Смирнов: шесть ракет и один беспилотник ВСУ ликвидированы в Курской области

Силы ПВО РФ вывели из строя шесть ракет противника. Также уничтожен один беспилотник самолетного типа.

Суммарно за ночь Украина выпустила по территории России более 100 БПЛА. 101 из них удалось ликвидировать в воздушном пространстве.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что почти 60 бойцов ВСУ ушли с позиций на одном из участков в Курской области. Это произошло после того, как российские солдаты продвинулись вперед.