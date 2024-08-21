Смирнов: дрон ВСУ убил россиянку в Большесолдатском районе Курской области
Фото - © Медиасток.рф
Украинские войска сбросили с дрона взрывное устройство на машину в Большесолдатском районе Курской области. Пострадали три человека, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В результате атаки два мирных гражданина получили ранения. К счастью, они своим ходом доехали до ближайшего медучреждения. Сейчас пострадавшие получают помощь докторов.
Также во время сброса взрывного устройства украинскими войсками погибла женщина. Она получила тяжелые ранения и умерла от них на месте.
Ранее сообщалось, что ВСУ после перегруппировки планируют нанести удар на курском направлении. Однако спецназ «Ахмат» знает об этих планах и планирует отразить нападение.