Украинские войска сбросили с дрона взрывное устройство на машину в Большесолдатском районе Курской области. Пострадали три человека, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В результате атаки два мирных гражданина получили ранения. К счастью, они своим ходом доехали до ближайшего медучреждения. Сейчас пострадавшие получают помощь докторов.

Также во время сброса взрывного устройства украинскими войсками погибла женщина. Она получила тяжелые ранения и умерла от них на месте.

Ранее сообщалось, что ВСУ после перегруппировки планируют нанести удар на курском направлении. Однако спецназ «Ахмат» знает об этих планах и планирует отразить нападение.