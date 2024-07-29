СМИ: во Франции предотвратили новые диверсии на ж/д путях

28 июля в Мароль-сюр-Сен, в департаменте Сена и Марна, неизвестные прорезали забор, защищающий высокоскоростную линию поездов. Кроме того, злоумышленники повредили три новые видеокамеры. Одна из них успела зафиксировать человека в маске и с кусачками в руках.

В этот же день в городе Шатле-ан-Бри заметили срезанный вандалами забор. А в Пресль-ан-Бри злоумышленник попытался проникнуть в техническое помещение. На сообщение поездов эти инциденты не повлияли.

В департаменте Марна правоохранители заметили, что кто-то сорвал защитный лук с пункта электропитания ж/д путей.

В департаменте Валь-д’Уаз ситуация была схожа с Пресль-ан-Бри, но неизвестному удалось проникнуть в техническое помещение. Туда была вызвана целая бригада полиции. Правоохранители обнаружили, что злоумышленник оторвал две электронные полосы, используемые для регулирования ж/д светофоров. Его удалось спугнуть благодаря аварийной сигнализации, и ЧП было предотвращено.

Ранее во Франции неизвестные подожгли ж/д пути прямо в день открытия Олимпиады, из-за чего движение поездов было нарушено. А в ночь на 29 июля была совершена диверсия, в ходе которой были повреждены оптоволоконные кабели в шести департаментах.