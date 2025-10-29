Смертельный круиз: австралийскую бабушку забыли на острове, она там умерла

В Австралии 80-летнюю пенсионерку забыли на острове во время круиза, она умерла

В Австралии 80-летнюю местную жительницу забыли на необитаемом острове Большого Барьерного рифа во время круиза. Пенсионерку нашли мертвой на следующий день, сообщает британское издание Daily Mail .

26 октября пожилая женщина вместе с группой туристов отправилась в 60-дневный тур по Австралии стоимостью 80 тыс. долларов на круизе Coral Adventurer компании Coral Expeditions.

Первая остановка круизного судна была на острове Лизард, который расположен в 250 км от города Кэрнс в австралийском штате Квинсленд. Группа туристов решила отправиться в пеший поход и подняться на самую высокую точку острова Cooks Look. В какой-то момент пожилая женщина отстала от группы, чтобы отдохнуть. В итоге судно продолжило свой путь, а австралийка осталась на острове.

Экипаж заметил ее отсутствие только через несколько часов, сразу же начались поиски. Тело пенсионерки было найдено на следующее утро.

Австралийские власти планируют провести допрос членов экипажа, однако полиция не видит оснований считать смерть женщины подозрительной. Причина ее кончины пока не установлена.

