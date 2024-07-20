Смертельный голод: в Лобне пытаются спасти кошек и собаку, запертых в квартире

сегодня в 15:50

В Лобне пытаются спасти оголодавших кошек и собаку, запертых в квартире

Волонтеры и неравнодушные горожане пытаются спасти из запертой квартиры в Лобне оголодавших кошек и собаку. Животные сидят там уже несколько дней, сообщает «360» .

Голодные животные уже начали выпрыгивать с незастекленного балкона, который находится наверху многоэтажного жилого дома. Одна кошка разбилась насмерть.

Жители рассказали, что в квартире жили 13 кошек. Сейчас осталось восемь.

Волонтеры смогли дозвониться до хозяина голодных питомцев. Мужчина сказал, что уехал по работе и якобы оставил им еду. Больше связаться с жильцом этой квартиры не получилось.

Сейчас активисты собираются вызвать полицейских, чтобы они вскрыли квартиру, где голодают животные.