Смертельное оскорбление: на Алтае мужчина убил друга за шутку про «голубого»

Мужчина на Алтае зарезал ножом друга за то, что тот назвал его «голубым»

Смертельная поножовщина произошла между двумя друзьями в Алтайском крае во время игры в покер. При ссоре один приятель шутливо обозвал другого «голубым» и был убит, сообщает SHOT .

Все случилось 13 января в доме 56-летнего Михаила, расположенном в поселке Поперечное. В гости к местному жителю пришел его друг — 52-летний Игорь, они сели выпивать и играть в карты.

Внезапно между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе нее Игорь в шутку заявил, что Михаил — «голубой». Оскорбленный приятель после таких слов взялся за нож и несколько раз ударил шутника.

Спустя некоторое время к Михаилу заглянул еще один друг — 57-летний Юрий. Он увидел на полу тело Игоря, которое было все в крови. В этот момент Михаил сознался в содеянном, но его оппонент был уже мертв.

Убийца был задержан, по факту произошедшего завели уголовное дело.

Ранее мужчина зарезал своего знакомого и напал на его жену в Сочи. Потерпевший получил не менее 10 ударов и погиб.