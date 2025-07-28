Смертельная опасность: подростки пытались убить ядом мужчину в Новосибирске

Подростки в Новосибирске пытались убить мужчину ядом, нанесенным на авто

Двое подростков из Новосибирска попытались убить мужчину ядом. Причина этого неизвестна, сообщает Baza .

По информации следователей, утром 24 июля двое 16-летних подростков нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало машины. При контакте с кожей яд мог привести к смерти жертвы.

Довести до конца свое преступление злоумышленники не смогли. Через два дня несостоявшихся убийц задержали сотрудники ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подростки были арестованы Ленинским райсудом Новосибирска.