Случившееся с Гуфом в Апрелевке проверяют по двум статьям

Правоохранители устроили проверку из-за конфликта с участием рэпера Алексея «Гуфа» Долматова в подмосковной Апрелевке. Ведется проверка по двум статьям, в том числе об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Вместе с тем адвокат звезды экс-группы CENTR Сергей Жорин в беседе с ТАСС не подтвердил информацию, что Гуф вместе с друзьями принес наркотики во время отдыха в бане, откуда его задержали.

«Это не соответствует действительности, как и многое другое, что сейчас распространяется с подачи „загадочного потерпевшего“», — сказал юрист.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина говорила, что в бане после визита рэпера нашли «некие пакетики порошка», которые отправили на экспертизу.

Гуфа привезли в полицейский участок после драки в Апрелевке. Изначально фигурировала информация, что рэпер якобы приставал к девушке и подрался с ее братом. Позже в СМИ появилась версия, что Долматова задержали после того, как его товарищ устроил драку с администратором банного комплекса.

Между тем SHOT также сообщал, что на Гуфа могут завести уголовное дело по двум статьям после дебоша в бане.

