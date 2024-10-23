Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина прокомментировала задержание Гуфа

Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) задержали за дебош в бане — он, предположительно, подрался с братом девушки-администратора, также в комплексе нашли пакет с неизвестным порошком. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала задержание музыканта в своем Telegram-канале .

«Как-то вообще не удивили эти новости», — написала она.

Конфликт в банном комплексе в подмосковной Апрелевке произошел сегодня рано утром. Гуф пришел в баню с шестью друзьями. В конце отдыха между ним, девушкой-администратором и ее двоюродным братом завязался конфликт. Рэпер, предположительно, ударил мужчину по уху и повредил свою руку. Его забрали в отделение полиции.

Долматова могут арестовать на срок до четырех месяцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Также проводится проверка по статье 228 УК РФ «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ». На территории комплекса после визита Гуфа обнаружили неизвестный порошок.