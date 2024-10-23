Рэперу Гуфу грозит до 4 месяцев ареста за драку с полицейским в бане
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Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) могут арестовать на срок до четырех месяцев за драку в бане в подмосковной Апрелевке. Сотрудники правоохранительных органов решают, возбуждать ли уголовное дело по ст. 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает SHOT.
Помимо этого, начата проверка по статье 228 УК РФ «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ». Дело в том, что в бане обнаружили неизвестный порошок после вечеринки Гуфа с шестью приятелями.
В банном комплексе музыкант, предположительно, ударил 27-летнего полицейского Михаила Г. Он работает в патрульно-постовой службе, но в баню приехал, находясь не при исполнении. Поэтому Гуфа не смогут наказать по статье о применении насилия в отношения представителя власти.
Инцидент произошел в среду утром. У Гуфа возник конфликт с администратором и ее братом, в ходе которого тот, нанес удар мужчине по уху, а сам повредил руку.