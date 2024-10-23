Рэперу Гуфу грозит до 4 месяцев ареста за драку с полицейским в бане

SHOT: на Гуфа могут завести уголовное дело по двум статьям после дебоша в бане

Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) могут арестовать на срок до четырех месяцев за драку в бане в подмосковной Апрелевке. Сотрудники правоохранительных органов решают, возбуждать ли уголовное дело по ст. 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает SHOT .

Помимо этого, начата проверка по статье 228 УК РФ «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ». Дело в том, что в бане обнаружили неизвестный порошок после вечеринки Гуфа с шестью приятелями.

В банном комплексе музыкант, предположительно, ударил 27-летнего полицейского Михаила Г. Он работает в патрульно-постовой службе, но в баню приехал, находясь не при исполнении. Поэтому Гуфа не смогут наказать по статье о применении насилия в отношения представителя власти.

Инцидент произошел в среду утром. У Гуфа возник конфликт с администратором и ее братом, в ходе которого тот, нанес удар мужчине по уху, а сам повредил руку.