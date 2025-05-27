Сложный перелом ноги: в Подмосковье дети поставили подножку школьнице и пнули ее

В городском округе Красногорск в школе № 12 дети сломали ногу девочке, над которой ранее издевались. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, дети сначала закрыли девочку в раздевалке во время урока физкультуры и выключили свет в помещении. Когда несовершеннолетняя сумела выбраться из раздевалки, ее сначала пнули, затем поставили подножку. Как итог — падение и сложный перелом ноги.

«Как пишет мама девочки, полиция до сих пор никак не отреагировала на заявление. Школа тоже пока не предпринимает никаких мер. Вчера (26 мая — ред.) обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой с просьбой разобраться в ситуации. Сегодня направим материалы в МВД», — сказала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что сотрудники Национального центра помощи детям окажут семье всю необходимую помощь по транспортировке пострадавшей в больницу и помогут получить полноценное лечение.

Ранее сообщалось, что школьница пострадала от рук одноклассников в Санкт-Петербурге. Дети силой удерживали свою жертву и избивали ее, снимая все на видео.