В Санкт-Петербурге шестиклассницы избили свою знакомую, предположительно, из-за слитых в Сеть интимных фото. Пока одноклассницу колотили, ее руки удерживал мальчик, которому пообещали «купить булку в столовке» за помощь в издевательствах, сообщает «Mash на Мойке» .

По данным канала, групповое избиение устроили ученицы одной из школ Невского района. Вероятно, «стрелка» случилась еще 13 мая у реки Славянка, рядом с которой находится учебное заведение несовершеннолетних.

За дракой наблюдала целая толпа малолетних. На появившихся в Сети кадрах можно заметить, как одна из девочек бьет несопротивляющуюся жертву по лицу. Пострадавшая пытается уйти с места избиения, однако ей не дают этого сделать. После этого побитую девочку хватает мальчик, который удерживает ее руки за спиной и не дает ей вырваться. Все это время школьницу продолжают колотить ее одноклассницы, пока жертва кричит о помощи и просит не бить ее.

«Держи ее руки, я тебе за это булку в столовке куплю», — говорила одна из девочек мальчику, который удерживал пострадавшую, пока ее колотят.

По данным канала, конфликт мог начаться из-за того, что девочка опубликовала в интернете интимные фотографии одной из одноклассниц. После этого несовершеннолетней «забили стрелку», где над ней издевались на камеру.

В школе уже подтвердили избиение ученицы. Как утверждают в учебном заведении, после этой драки с детьми проводят «работу по всем направлениям».