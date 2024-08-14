Сломаны челюсть и сустав: стало известно состояние избитого в Люберцах кота

Рентген, проведенный избитому в Люберцах коту, показал, что у животного сломана челюсть, а также есть застарелый перелом тазобедренного сустава, сообщается в Telegram-канале «Мои Люберцы».

Застарелый перелом говорит о том, что кота и раньше избивали.

Исследование ему провела новая хозяйка. Еще питомцу сделали УЗИ. Оно показало, что у животного возможен отек мягких тканей и небольшой осколок косточки в районе почек. Но в целом его жизни ничего не угрожает.

Ранее жители ЖК «Томилино Парк» пожаловались на соседа, который жестоко избивал кота. Они увидели издевательства с улицы. Мужчина держал кота за шкирку и бил его по голове, а затем кинул на пол.

По факту издевательства над животным полиция начала проверку.