сегодня в 16:48

Полицейские проверяют информацию об избиении кота в одном из ЖК Люберец

В Сети появилось видео, на котором в подмосковных Люберцах мужчина избивал по голове кота. Полиция начала проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в Telegram-канале «Москва с огоньком» появилось видео, на котором мужчина в люберецком жилом комплексе «Томилино Парк» бьет кота по голове. Жители хотели помочь животному.

Полицейские установили, что дом расположен на улице Академика Северина поселка Мирный. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что выброшенного котенка спасли на мусороперерабатывающем комплексе в Подмосковье. Скорее всего, его отправили туда жители многоквартирных домов.