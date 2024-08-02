Выброшенного котенка спасли на мусороперерабатывающем комплексе Подмосковья

В Егорьевске произошла трогательная история, которая напомнила о том, как важно сохранять человечность. Во время утреннего обхода сотрудники мусороперерабатывающего комплекса нашли пакет, из которого доносился писк. Открыв его, они обнаружили трехцветного котенка, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Вероятно, его выбросили как ненужную вещь жители близлежащих многоквартирных жилых домов.

Трудно представить себе степень жестокости и бесчеловечности, которая движет людьми, способными на подобный поступок.

Работники комплекса не остались равнодушными: они быстро отогрели, накормили и вымыли животное.

Сейчас с котенком все хорошо, он ищет дом, где его будут любить и заботиться о нем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.