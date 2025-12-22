Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за взрыва авто на юге Москвы

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело из-за взрыва машины на Ясеневой улице в Москве. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба СК РФ.

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва. Сотрудники Следкома работают на месте происшествия с оперативными службами.

В ближайшее время проведут ряд экспертиз. Среди них будут медицинская и взрывотехническая.

На Ясеневой улице в Южном административном округе в Москве примерно в 07:00 22 декабря взорвалась машина. Был ранен один человек. Он получил контузию. Пострадавшего водителя, предположительно, зовут Фанил С. Ему 56 лет.

