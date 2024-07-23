Следственные действия в подмосковном парке «Патриот» не относятся к Иванову

Следственные действия в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» не относятся к делу экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее в парк «Патриот» прибыло несколько машин с оперативниками. По версии Mash, там могли проходить следственные действия по делу Иванова, который обвиняется во взяточничестве.

Представители правоохранительных органов прокомментировали события в парке. Они отметили, что на данный момент проводимые там следственные действия не имеют отношения к Иванову. Также на это указал и адвокат экс-замминистра Минобороны РФ. Он отметил, что ничего не знает о следственных действиях в «Патриоте».

Теперь же в Mash сообщили, что обыски в парке «Патриот» связаны с мошенничеством при госзакупках. Сумма хищений составила не менее 40 млн рублей.

Также ранее в Сети появились кадры следственных действий в парке. Судя по ним, оперативники выносили из административного здания несколько коробок с документами и грузили их в багажник автомобиля.