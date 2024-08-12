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Следователи возбудили уголовное дело после смерти людей из-за пожара в Лобне

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в гостинице в подмосковной Лобне. В результате возгорания погибли два человека, еще трое получили ожоги разной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание в гостинице произошло 12 августа. Сразу после пожара госпитализировали двоих человек, но они скончались в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б», ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещение, провели допросы и назначили экспертизы, в том числе пожарно-техническую, генетическую и судебно-медицинскую.

Ранее пожарные потушили возгорание на складе в Новосельцево Московской области площадью в тысячу квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.