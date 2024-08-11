Спасатели тушат пожар на складе в Подмосковье

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Пожарные тушат возгорание на складе в Новосельцево Московской области

Пожарные тушат возгорание на складе в Новосельцево Московской области площадью в тысячу квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В деревне Новосельцево огонь охватил тысячу квадратных метров здания», — указано в сообщении ведомства.

Предварительно, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Ранее ночью в воскресенье пожар вспыхнул на складе в Санкт-Петербурге. По данным ТАСС, там пострадали два человека.