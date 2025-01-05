Следователи начали осмотр тела погибшего в ДНР корреспондента

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Сотрудники СКР приступили к осмотру тела погибшего при ударе дрона ВСУ по гражданской машине внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, сообщает РИА Новости .

Информированный источник рассказал, что осмотр проходит в донецком морге.

4 января украинский FPV-дрон атаковал авто с российскими журналистами, которое ехало по на трассе Донецк — Горловка. В результате нападения погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Также пострадали журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и три сотрудника отечественных СМИ. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице. Пострадавшие журналисты дали первые показания о гибели военкора «Известий».