Следователи допрашивают охранников ЖК, где погиб генерал-лейтенант Кириллов

Столичные следователи проводят допрос охранников столичного ЖК «Среда», где при взрыве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщает Baza .

Сейчас они пытаются узнать, как именно неизвестные подрывники следили за военным.

В рамках дела планируется изъять камеры ЖК. Однако, как рассказали жильцы, камеры наблюдения работают только в онлайн-режиме, они не пишут видео. По их словам, из-за этого уже были конфликты с УК.

Кроме того, следователи хотят выяснить, когда и кем был оставлен самокат, к которому прикрепили взрывчатку.

Взрыв прогремел в районе 6 часов утра во вторник по адресу: Москва, Рязанский проспект, дом 2/1. Возбуждено уголовное дело. Опубликованы фото и видео из двора, где произошло ЧП.