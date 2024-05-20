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Славянский НПЗ на Кубани получил повреждения после атаки дронов

На Славянском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Краснодарском крае, есть повреждения из-за атаки дронов, сообщает ТАСС .

В компании отметили, что в настоящий момент устанавливается объем нанесенного ущерба.

Там также заявили о намерении повысить на предприятии уровень обороноспособности, чтобы эффективно противодействовать атакам беспилотников.

19 мая на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани рухнули 6 дронов. Завод был остановлен.