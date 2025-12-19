Скрылся в Дубае: главу OneMoscow обвинили в невыплате 160 млн руб зарплаты

Основателя московского агентства премиум-недвижимости и блогера OneMoscow Александра К. сотрудники обвиняют в невыплате около 160 млн рублей зарплаты. Мужчина уже улетел в Дубай, сообщает Baza .

Почти весь штат агентства — от брокеров до маркетологов — обвиняет главу компании в невыплате заработной платы.

Как отметили сотрудники, в 2025 году они внезапно перестали получать комиссию. В это же время в соцсетях глава агентства стал показывать роскошную жизнь: отдых на Мальдивах и в Европе, покупки сумок Louis Vuitton и поездки по Москве только на Maybach.

При этом, по словам работников, они ходили в офис, имели строгий график и внутреннюю иерархию, большие обороты средств, но почти все были оформлены на ИП, что, возможно, позволяло блогеру уходить от налогов.

Несколько месяцев назад, по данным брокеров, глава OneMoscow сказал, что компания вдруг стала убыточной, у нее существуют проблемы с выплатами, но она продолжит работать.

Брокерам с крупными невыплаченными долгами руководитель предложил подзаработать — им нужно было закрыть крупную сделку и снова завести комиссию в OneMoscow. Но после поступления денег на счет от застройщика, их сразу же выводили, оставляя долги непогашенными. Работники уверены, что выручка пошла не на выплаты, а на личный счет Александра К.

Сегодня свыше 50 сотрудников агентства объединились, чтобы защитить свои права и добиться выплаты зарплаты. Специалисты подали жалобы в правоохранительные и контролирующие органы. В ответ на эти действия руководитель фирмы улетел в Дубай и сказал, что ему ничего не грозит.

Кроме риелторской деятельности, Александр К. также ведет блог на YouTube и в соцсетях. У него в портфолио совместные интервью с Артемием Лебедевым, Ниной Останиной, Анатолиев Вассерманом и т. д.

