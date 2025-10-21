Скорая помощь и легковушка столкнулись на Каширском шоссе в Москве
Фото - © скриншот
На Каширском шоссе в столице произошло ДТП. Там столкнулись легковая машина Kia и скорая помощь Ford, сообщает «МК: срочные новости».
Оба водителя получили травмы. Подробностей аварии нет.
На видеоролике с места ДТП показано, что скорая помощь стоит в повороте, а у легковой машины сильно разбит капот, на водительском месте сработала подушка безопасности.
Ранее один человек пострадал в ДТП с фурой в Подмосковье. На Новорязанском шоссе фура въехала в грузовик.
