Один человек пострадал в ДТП с фурой в Подмосковье

На 54-м км трассы М-5 «Урал» в Раменском округе произошло ДТП. Там столкнулись грузовики Man и Scania, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Предварительно, водитель 1974 года рождения за рулем грузового автомобиля Man ехал в сторону Москвы и врезался в стоящий на обочине грузовик Scania с прицепом. В результате дорожной аварии пострадал водитель Man, мужчину доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео с места ДТП. На нем видно, что фура сильно пострадала, у нее смята кабина.

