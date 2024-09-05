сегодня в 13:57

Склад загорелся в результате падения сбитого беспилотника в Гомеле

Пожар произошел в здании склада в Гомеле в результате ликвидации нарушивших границу беспилотников, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси .

Ранее в Минобороны Республики Беларусь заявили о зафиксированном факте нарушения госграницы в воздушном пространстве беспилотниками. По словам белорусских военных, минувшей ночью силы ПВО уничтожили БПЛА над Гомелем.

В результате падения дрона загорелось кирпичное здание склада по 8-му пер. Ильича. Огонь повредил 5 кв. метров кровли.

Подразделения МЧС Беларуси ликвидировали пожар. По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет.