Белорусские военные подтвердили уничтожение беспилотников над Гомелем
В Белоруссии силы ПВО ночью ликвидировали нарушившие границу беспилотники
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Начальник Главного штаба и первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов заявил о зафиксированном нарушении госграницы Республики Беларусь в воздушном пространстве, сообщает «Царьград».
По словам белорусских военных, силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Гомелем минувшей ночью.
Белорусские Telegram-каналы утверждают, что ночью армии республики пришлось в срочном порядке поднимать в небо истребители в аэропорту Барановичи.
На месте падения дронов организована проверка.
Взрыв над Гомелем раздался ночью 5 сентября. Член общественной палаты России Владимир Рогов отметил, что сбитыми воздушными объектами оказались украинские БПЛА.