Белорусские военные подтвердили уничтожение беспилотников над Гомелем

В Белоруссии силы ПВО ночью ликвидировали нарушившие границу беспилотники
Происшествия

Фото - © РИА Новости

Начальник Главного штаба и первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов заявил о зафиксированном нарушении госграницы Республики Беларусь в воздушном пространстве, сообщает «Царьград».

По словам белорусских военных, силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Гомелем минувшей ночью.

Белорусские Telegram-каналы утверждают, что ночью армии республики пришлось в срочном порядке поднимать в небо истребители в аэропорту Барановичи.

На месте падения дронов организована проверка.

Взрыв над Гомелем раздался ночью 5 сентября. Член общественной палаты России Владимир Рогов отметил, что сбитыми воздушными объектами оказались украинские БПЛА.