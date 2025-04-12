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Склад с дорожной краской загорелся в Сергиево-Посадском округе

В Лесхозе Сергиево-Посадского округа загорелся склад с дорожной краской, сообщается в Telegram-канале репортера Андрея Трофимова.

Видео горящего склада прислала подписчица. На нем видно, что от здания идет густой черный дым и видно пламя, охватившее здание.

Как добавила очевидица, есть угроза перехода огня на соседние склады. К месту ЧП приехала одна пожарная машина.

Ранее пожар произошел на складе в Балашихе. Его площадь составила 50 кв. м.