Скала обрушилась на территории санатория в Кисловодске

Днем во вторник произошло обрушение скальной породы на территории одного из санаториев Кисловодска, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В результате данного ЧП телесные повреждения получили два человека.

По данному факту прокуратура начала проверку, в ходе нее специалисты дадут оценку причин и условий инцидента. На особом контроле находится оперативное оказание медпомощи пострадавшим.

Ранее в Приморье две машины, проезжающие по перевалу «Серебряный», попали под камнепад с огромными валунами. В итоге оба транспортных средства пострадали.