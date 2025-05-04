Огромные валуны упали на проезжающие машины на «Серебряном» перевале

В Приморье сразу две машины, проезжающие по перевалу «Серебряный», попали под камнепад с огромными валунами. В итоге оба транспортных средства пострадали, у водителей не было шансов увернуться от столкновения, пишет Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что валуны скатились со скалы между Партизанском и поселком Шкотово. Очевидец происшествия на видео показал последствия удара машин об камни.

«Короче, вот что тут творится. Посыпалась скала, машина влетела. Ужас, что творится», — рассказал за кадром автор ролика.

На опубликованном видео видно, что рядом с валуном стояла женщина, рост которой был в два раза ниже, чем высота камня. Транспортное средство получило серьезные повреждения передней части.

На место случившегося вызвали оперативные службы. Предварительно, среди людей пострадавших нет.