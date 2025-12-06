сегодня в 22:43

Skai: у берегов греческого Крита утонули 18 мигрантов

У берегов греческого острова Крит затонула лодка и мигранты, который в ней были, утонули, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческий телеканал Skai.

В субботу была обнаружена полузатонувшая лодка с пассажирами-иностранцами.

«Как стало известно, 18 мигрантов погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что береговой охране все-таки удалось спасти двух человек.

Ранее москвичку накрыло волной в Таиланде. Ее выбросило на скалы острова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.