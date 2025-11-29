Вся в крови: россиянка чудом спаслась, ударившись о скалы на каяке в Таиланде

Российская туристка чудом спаслась, ударившись о скалы на каяке в Таиланде

38-летняя москвичка отдыхала в Таиланде, во время заплыва на каяке на Пхукете ее накрыло сильной волной, сообщает SHOT .

Туристку занесло сильным течением, а затем накрыло волной. Женщину выбросило на скалы острова. На ней был надет спасжилет с телефоном в чехле, это ее и спасло.

Пострадавшая отправила геолокацию родным, а они уже вызвали на место экстренные службы. Россиянка сильно ободрала руки и ягодицы, переломов у нее нет.

На видео руки женщины все в крови, локти сильно ободраны, также пострадали бедро и ягодицы.

Ранее в Таиланде произошло наводнение, не имеющее аналогов за последние три столетия. Южные территории королевства оказались во власти стихии, охватившей 10 провинций Таиланда и 8 штатов Малайзии.

